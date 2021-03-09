مجموعة أبيس تستقدم فريق استثمار من أكتيس بقيادة حسام أبو موسى

فاروق يوسف – أعلنت شركة أبيس، العاملة في مجال الاستثمار في قطاع الخدمات المالية، اليوم، عن انضمام فريق استثمار متخصص إليها من شركة أكتيس.

وأوضحت أبيس، في بيان، أن حسام أبو موسى سينضم إليها ليشغل منصب شريك، ويصاحبه اثنان من خبراء الاستثمار، الذين يتمتعون بخبرات واسعة وسابقة في قطاع الخدمات المالية.

وأكدت أن الفريق الجديد سيضيف الخبرة إلى مجموعة أبيس، التي تستثمر أكثر من مليار دولار في 25 شركة بقطاع الخدمات المالية، كما أنه سيواصل أيضًا تقديم خدماته الاستشارية لأكتيس.

وقالت أبيس إن عدد فريق العمل وصل لأكثر من 30 موظفا، يديرون 1.3 مليار دولار في شكل استثمارات وتعهدات استثمارية، وهو ما يساعدها في تعزيز نموها الإقليمي ليشمل 7 اسواق بمناطق شمال وشرق وغرب إفريقيا، وكذلك جنوب وشرق آسيا.

وأكد ماتيو استيفال، الشريك والمؤسس لشركة أبيس، أن العلاقة مع شركة أكتيس تمتد لعدة سنوات وتتحلى بأوجه تعاون عديدة واستثمارات مشتركة.

وأضاف أن انضمام الفريق الجديد سيكون بمثابة إضافة قوية لقدرات أبيس الحالية وتحديدًا في الاستثمار المباشر بقطاع الخدمات المالية، فضلًا عن المردود الإيجابي على خطط الشركة وخططها الاستراتيجية.

ومن جانبه، قال أوديان جوبال الشريك المؤسس والمدير العام لشركة أبيس، إن الشراكة مع أكتيس ستساهم في ترسيخ خبرات الشركة في الاستثمار المباشر بقطاع الخدمات المالية، وانضمام فريق العمل الجديد سيساهم في نمو الشركة.

وبدوره قال ريك فيليبس الشريك بأكتيس، إن الشراكة سيكون لها دور إيجابي على مستثمرين أكتيس وءلك من خلال مواصلة الاستفادة من خبرات فريق العمل وشبكة علاقاته المتشبعة على نحو استثماري بخصوص مجموعة استثمارات أكتيس.

وأضاف أن هذه الخطوة تمنح فريق العمل المنتقل إلى أبيس فرصة لمواصلة بناء سجل إنجازاتهم مع واحدة من أبرز الشركات نجاحًا في قطاع الخدمات المالية.

ومن جانبه، أكد حسام أبو موسى، الشريك بأكتيس، أن انضمامه مع فريق العمل الجديد إلى مجموعة أبيس سيساعد على تعزيز خطتها لبناء واحدة من كبرى شركات الاستثمار المباشر بقطاع الخدمات المالية عالميًا.