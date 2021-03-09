وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية يتراوح بين 4 إلى 6 أشهر

دوت الخليج – أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من السلع الغذائية كافٍ لمدة تتراوح ما بين 4 الي 6 أشهر على الأقل.

وأشار المصيلحي إلى أن الاحتياطي الاستراتيجى من القمح يصل إلى 4 أشهر حتي يوم 29 يونيو 2021.

وأشار إلى أن الموسم الحالي سيصل منه للصوامع ما يقرب من 4 ملايين طن أيضا، ليرتفع الاستراتيجي من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

وأكد المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجى من الزيت يكفي حتي 25 يونيو 2021، بواقع 4.8 شهر.

واضاف وزير التموين أن المخزون الاستراتيجى من السكر يصل إلى 3.9 شهرا، وهو استراتيجي يكفي حتي يونيو القادم.

وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من تلك السلعة سيزيد خاصةً وأن توريد البنجر والسكر قائم.

وأضاف المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجى من الأرز يكفي حتى شهر ديسمبر من العام الحالي، باستراتيجي يصل إلى 9.2 شهر.

وأكد أن المخزون الاستراتيجي من المكرونة يكفي حتى أغسطس من العام الحالي بواقع 5.7 أشهر، واللحوم السودانية 24.4 شهرا، وهو رصيد يكفي حتي مارس 2023، والدواجن حتى فبراير 2022 بواقع 11.4 شهر.

كما أكد المصيلحي أن منهجية الوزارة منذ تفشي أزمة كرونا اعتمدت على توفير مقدار كبير من المخزون الاستراتيجى للسلع الاساسية برصيد يتفاوت بين 4 إلى 6 اشهر على الأقل، في ضوء معدلات الاستهلاك الشهرية ومواجهة أي طوارئ قد تحدث، أو زيادة في معدلات الاستهلاك كما يحدث في شهر رمضان المبارك.