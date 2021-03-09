المالية: تدبير 300 مليون جنيه مساهمات إضافية للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال 3 أشهر

دوت الخليج – أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توجيه كل سُبل الدعم الممكنة للأكاديمية الوطنية للتدريب، التى تُعد إحدى دعائم تنفيذ الاستراتيجية الرئاسية لبناء الإنسان المصري.

وأوضح معيط أنها تستهدف خلق قاعدة شبابية واعدة مؤهلة لحمل لواء القيادة في مختلف النواحي السياسية والإدارية والمجتمعية، وتمكين الكوادر الفعالة من استيعاب الأساليب الحديثة في صنع السياسات واتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب؛ بما يتسق مع النظم الإدارية والتطبيقات والنماذج الدولية الأكثر تطورًا، على النحو الذي يواكب الطفرة غير المسبوقة في المسيرة التنموية.

وأشار وزير المالية إلى صرف 606.4 مليون جنيه مساهمات داعمة من الخزانة العامة للدولة للأكاديمية الوطنية للتدريب، منذ إنشائها كهيئة عامة اقتصادية، خلال العام المالي 2018/ 2019 حتى العام المالي الحالي 2020/2021؛ رغم أزمة «كورونا»، وما اقتضته من تدبير موارد إضافية لدعم القطاع الصحي؛ حفاظًا على صحة المواطنين، ومساندة القطاعات والفئات المتضررة من هذا الوباء العالمي، على النحو الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورغم التداعيات السلبية على الإيرادات العامة للدولة.

ونوه إلى صرف 226.5 مليون جنيه مساهمات داعمة من الخزانة العامة للدولة للأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال العام المالي 2019/ 2020 و370 مليون جنيه مساهمات داعمة من الخزانة العامة للدولة للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال العام المالي 2020/ 2021 حتى نهاية فبراير الماضي.

وأعلن معيط أنه يجرى حاليًا تدبير مبالغ مالية إضافية تقترب من 300 مليون جنيه مساهمات داعمة من الخزانة العامة للدولة للأكاديمية الوطنية للتدريب، لصرفها خلال الثلاثة أشهر المقبلة، إضافة إلى ما تضطلع به الخزانة العامة من تعزيز لموازنات الجهات التي ترسل موظفوها للأكاديمية الوطنية للتدريب، بأى مبالغ تحتاجها في سبيل ذلك.