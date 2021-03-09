البنك العربي الإفريقي يوقع اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون جنيه لصالح ليبرا كابيتال

دوت الخليج – وقع البنك العربي الإفريقي الدولي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية قرض طويل الأجل (لمدة 10 سنوات) بقيمة 200 مليون جنيه، لصالح شركة ليبرا كابيتال التابعة لمجموعة إنارة؛ لتمويل مشاريع الشركة في مجال تطوير وإنشاء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية في مصر.

وذكر بيان للبنك أن العربي الإفريقي أبرم تلك الشراكة مع شركة ليبرا كابيتال، التي توفر حلولاً متكاملة للقطاعات التجارية والصناعية لتصميم وتمويل وتركيب وتشغيل محطات الطاقة الشمسية كبديل أكثر فعالية اقتصادياً وبيئياً بالمقارنة بالطاقة التقليدية غير المتجددة.

وأوضح أن الصفقة تعتبر من التسهيلات البارزة الممنوحة للشركات التي تعمل في قطاع الطاقة المتجددة، وتهدف إلى تمويل ما يصل إلى 70% من اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركات ذات الأغراض الخاصة التابعة لشركة ليبرا كابيتال ومجموعة إنارة.

وجرت هكيلة الصفقة مع الأخذ في الاعتبار التحديات التي تفرضها اللوائح البيئية، وفق البيان. ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي

وقال شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي: “نؤمن بشدة في الإمكانيات الكبيرة للطاقة الشمسية المتجددة التي تعمل شركة ليبرا كابيتال على توفيرها، علاوة على النمو الكبير في وعي السوق المصرية بالطاقة المتجددة خلال العامين الماضيين، مما انعكس على رغبة البنك في المشاركة في تمويل المشروعات في ذلك القطاع”.

وعلق المهندس شريف مجدي الجبلي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة إنارة: “نشكر البنك العربي الإفريقى الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وGEFF Egypt على منحنا هذه التسهيلات الاستثنائية لدعم تحقيق خططنا العملية ذات الأبعاد الاستراتيجية من حيث النمو الصناعي المستدام في مصر”.

وتابع: “وتفتخر مجموعة إنارة بالمساهمة من خلال هذه المشروعات في رؤية مصر 2030 لتوفير 42% من إجمالي الطاقة من المصادر المتجددة وأرى أن التزامنا بالنمو الأخضر والمستدام يعتبر المحرك الأساسي وراء جميع أنشطتنا في مصر وإفريقيا”.

وبدورها، أشادت الدكتورة أماني سمير، رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الإفريقي الدولي، بأهمية قطاع الطاقة الشمسية وقطاع الطاقة المتجددة.

وقالت إن البنك العربي الإفريقى الدولي” يولي اهتماماً كبيراً بذلك القطاع حيث أن الطاقة المتجددة هي المستقبل، وإن مصادر الطاقة المتجددة هي التي سيعتمد عليها أبناءنا بصورة أساسية في الأعوام القادمة.”

ومن جانبه، أكد هشام البساطي، عضو مجلس إدارة شركة إنارة: “يسعدني أن أشهد توقيع هذه الاتفاقية المهمة التي تعكس التزام الحكومة المصرية والقطاع المصرفي في دعم نمو وازدهار الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في مصر وعلى الصعيد الدولي”.