الرئيس السيسي يلتقي عددا من قادة وضباط وجنود القوات المسلحة

دوت الخليج – قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد لقاءً موسعاً بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين، والتي تاتی تزامناً مع احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم.

وأوضح أن اللقاء بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، ووجه الرئيس التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة المرابطين على كل شبر في أرض مصر والساهرين على حفظ مقدراتها وامنها واستقرارها.

ودار حوار مفتوح بين الرئيس والحضور من قادة وضباط وضباط صف وجنود، تناول عددا من الموضوعات على الأصعدة كافة الداخلية والإقليمية والدولية وموقف مصر الثابت تجاه مختلف القضايا والذي يتسم دائما بالحكمة والتأني والرشد تجاه التعامل مع الملفات والقضايا كافة.

كما ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من القادة على جميع المستويات في بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات المختلفة التي تواجهها الدولة.

واستمع إلى مختلف آرائهم واستفساراتهم مشيدا بما لمسه من فهم عميق وإداراك مستنير لجميع الموضوعات التي تتطلبها المرحلة القادمة.

وأكد قوة وصلابة إرادة الدولة المصرية بمؤسساتها وأجهزتها كافة لاستمرار الجهود ومواصلة العمل ليل نهار من أجل تغيير الواقع والارتقاء بحياة المواطن المصري في شتى المجالات مسترشدين دائما بتضحيات الشهداء والمصابين من أجل الوطن لتظل راية مصر دائماً وابداً عالية خفاقة بين الشعوب والأمم.