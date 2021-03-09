بيتكوين ترتفع نحو 5% مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق

سي إن بي سي – ارتفعت عملة بيتكوين اليوم الثلاثاء بقوة في طريقها لتحقق مكاسب لليوم الخامس على التوالي؛ لتصبح على مسافة قريبة من أعلى مستوى لها على الإطلاق، والذي وصلت إليه الشهر الماضي.

صعدت العملة المشفرة، خلال تداولات اليوم، بنحو %4.9 مسجلة 54.2 ألف دولارًا، لتقترب من تحقيق أعلى مستوى عند 58.4 الف دولار والتي وصلت إليه في 21 فبراير الماضي.

وارتفعت بيتكوين بنحو 87% منذ بداية 2021، متفوقة على كافة فئات الأصول التقليدية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القبول الأوسع للعملة كشكل من أشكال الدفع.