روسيا تعلن إبرام اتفاقات مع 4 دول أوروبية لتصنيع لقاح سبوتنيك في

سي إن بي سي – أعلن رئيس صندوق السيادي الروسي اليوم الثلاثاء إبرام اتفاقات مع منشآت إنتاج في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا لتصنيع لقاح سبوتنيك في المضاد لكوفيد-19. جاء حديث رئيس الصندوق عقب توقيعه اتفاق تجاري مع شركة أدوية سويسرية لإنتاج اللقاح في إيطاليا.

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