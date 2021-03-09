مال وأعمال

أدنوك الإماراتية ترفع سعر البيع الرسمي لخام مربان خلال أبريل

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سي إن بي سي – قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الثلاثاء، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر أبريل عند 1.05 دولار للبرميل فوق بلاتس دبي.

وكان سعر البيع في الشهر السابق عند 0.75 دولار للبرميل فوق بلاتس بي.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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