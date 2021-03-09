أدنوك الإماراتية ترفع سعر البيع الرسمي لخام مربان خلال أبريل

سي إن بي سي – قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الثلاثاء، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر أبريل عند 1.05 دولار للبرميل فوق بلاتس دبي. وكان سعر البيع في الشهر السابق عند 0.75 دولار للبرميل فوق بلاتس بي.

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