الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بدعم من قطاعي النفط والمرافق

سي إن بي سي – أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء على ارتفاع موسعة مكاسبها من الجلسة السابقة التي كانت الأفضل في أربعة أشهر.

جاء ذلك بدعم من الأداء القوي لأسهم شركات النفط والمرافق والذي غطى على خسائر لأسهم شركات التعدين.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8%، إذ ربح قطاع المرافق أكثر من 1.5%.

وقفز سهم شركة باندورا الدنماركية لصناعة المجوهرات 7.2% بعد تسجيل زيادة 12% في المبيعات الأساسية في فبراير.

وتعرضت بورصات أوروبا لضغوط في الوقت الذي قفزت فيه عوائد السندات على خلفية سرعة توزيع اللقاحات وحزمة إنقاذ أمريكية ضخمة مرتبطة بفيروس كورونا أذكت مخاوف حيال زيادة محتملة للتضخم.

وتراجعت أسهم شركات التعدين 1.8%، إذ هوت العقود الآجلة لخام الحديد في بورصة داليان بالحد اليومي الأقصى البالغ 10% على خلفية قيود مرتبطة بمكافحة التلوث في تانجشان أكبر مدينة صينية لصناعة الصلب، في حين تضررت أسعار المعدن أيضا من ارتفاع الدولار.

وسيتابع المستثمرون عن كثب اجتماع البنك المركزي المصري الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كان قرار صنًاع السياسات النقدية لصالح تسريع وتيرة مشتريات السندات الطارئة من أجل تهدئة الأسواق المالية التي تشهد تقلبات.