كيا تستدعي 380 ألف مركبة في أمريكا بسبب مخاطر الحريق

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سي إن بي سي – قالت شركة كيا إنها ستستدعي نحو 380 ألف سيارة “سبورتاج” و”كادنزا” في أمريكا بسبب تماس كهربائي قد يتسبب في حريق بغرفة المحرك.
وذكرت الشركة الكورية أن الاستدعاء يشمل المركبات المصنعة لموديلات 2017 إلى 2021، وسيستبدل الوكلاء بعض الفيوزات في صندوق الدوائر الكهربائية.
وقالت كيا إنه لم ترد أي تقارير عن حدوث أي حرائق أو حوادث أو إصابات مرتبطة بهذه المشكلة.
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