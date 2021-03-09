فرنسا تعلن تطعيم أكثر من 4 ملايين شخص بالجرعة الأولى للقاحات كورونا

العربية دوت نت – أعلنت فرنسا تطعيم أكثر من 4 ملايين شخص بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

بدورها حذرت مسؤولة كبيرة في الهيئة الناظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي، البلدان من إعطاء تصريح طارئ للقاح “سبوتنيك-في” الروسي دون مزيد من البيانات، قائلة إنها ستكون بمثابة لعبة “الروليت الروسية”.

وقالت كريستا فيرتهومر-هوخا “يمكن أن يكون لدينا سبوتنيك-في في الأسواق مستقبلا بعد مراجعتنا البيانات الضرورية”. ومع ذلك، بدأت المجر استخدامه بينما طلبت جمهورية التشيك وسلوفاكيا أيضا جرعات منه وقد تحذو النمسا حذوهما.

من جانبه قال متحدث باسم وزير الصناعة الفرنسي: “على قدر علمنا، لم يتم توقيع أي عقد مع شركة في فرنسا لإنتاج لقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لكوفيد-19” بحسب “”.

كان كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الصندوق السيادي للثروة، قال الثلاثاء إن الصندوق أبرم اتفاقات مع منشآت إنتاج في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا لتصنيع لقاح (سبوتنيك في) المضاد لكوفيد-19.

وخلال حديثه مع قناة روسيا 24 الرسمية، لم يكشف رئيس الصندوق عن مزيد من التفاصيل. وكان يتحدث في أعقاب توقيع الصندوق اتفاقا تجاريا مع شركة أدوية مقرها سويسرا لإنتاج اللقاح في إيطاليا.

وستنتج شركة صيدلانية حيوية سويسرية لقاح “سبوتنيك في” ضد كوفيد-19 في منشآتها الإيطالية، مما يمثل أول اتفاقية إنتاج أوروبية للجرعة الروسية.