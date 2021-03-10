الدولار ينخفض من أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف مع استقرار عوائد السندات

سي إن بي سي – نزل الدولار عن أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف، اليوم الثلاثاء، في ظل استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما سمح بمكاسب للعملات عالية المخاطر مثل الجنيه الإسترليني والدولارين الإسترالي والنيوزيلندي.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملات الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.46% إلى 91.95 في أواخر جلسة التداول، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 92.506 خلال ساعات التداول الآسيوية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.544% بعد أن وصل إلى 1.613% يوم الاثنين قرب أعلى مستوى له في 13 شهرا.

وصعد الدولار الأسترالي 0.9% إلى 0.7718 دولار أمريكي، وتقدم الدولار النيوزيلندي 0.65% إلى 0.7174 دولار أمريكي.

وارتفع اليورو 0.47% إلى 1.1903 دولار، وقفز الإسترليني 0.58% إلى 1.39 دولار، مستفيدين من توقف مكاسب العملة الأمريكية.

ورغم تراجعها اليوم ما زالت العملة الخضراء مرتفعة أكثر من 2% منذ بداية العام، في ظل ارتفاع عوائد السندات بفضل بيانات اقتصادية تبعث على التفاؤل وسياسة نقدية تيسيرية.