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النفط يهبط أكثر من 1% مع انحسار موجة صعود قبيل تقرير عن المخزونات الأمريكية

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سي إن بي سي – هبطت أسعار النفط في جلسة متقلبة، يوم الثلاثاء، مع تجاذب السوق بين انحسار القلق من تعطل للأمدادات في السعودية وتوقف موجة صعود للدولار وبين توقعات لشح في المعروض من الخام بسبب قيود الإنتاج التي تنفذها مجموعة أوبك+ .

وكانت الأسعار قفزت في جلسة الاثنين إلى أعلى مستوى منذ بدء جائحة كوفيد-19 بعد إطلاق قوات الحوثيين في اليمن طائرات مسيرة وصواريخ على مواقع سعودية يوم الأحد. لكن المملكة قالت إنها أحبطت الهجمات، وتراجعت الأسعار مع انحسار المخاوف حيال الإمدادات.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 72 سنتا، أو 1.06%، لتسجل عند التسوية 67.52 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.04 دولار، 1.6%، لتبلغ عند التسوية 64.01 دولار للبرميل.

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وتترقب الأسواق أحدث بيانات بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة والتي ستصدر عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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