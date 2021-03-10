أسعار المستهلك في الصين تتراجع 0.2 % خلال فبراير

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شينخوا _ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم، تراجع أسعار المستهلك في الصين 0.2 في المائة سنويا خلال فبراير.
وجاء التراجع أقل من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تراجع الأسعار 0.4 في المائة بعد تراجعها 0.3 في المائة خلال يناير.
وسجلت أسعار المستهلك في الصين خلال فبراير ارتفاعا شهريا بنسبة 0.6 في المائة في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها 0.4 في المائة بعد ارتفاعها 1 في المائة شهريا خلال يناير.
من ناحية أخرى ذكر مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار المنتجين (الجملة) في الصين ارتفعت خلال فبراير 1.7 في المائة في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها 1.5 في المائة بعد ارتفاعها 0.3 في المائة سنويا خلال يناير.
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