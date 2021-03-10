مال وأعمال

أسعار الذهب تعاود التراجع مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية

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– انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن سجل أكبر قفزة في شهرين في الجلسة السابقة مع ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية والدولار مما أضعف جاذبية المعدن الأصفر.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1712.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع أكثر من اثنين بالمئة يوم الثلاثاء نتيجة هبوط عائدات السندات والدولار من أعلى مستوياتهما في شهور.

ونزل أسعار الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلي 1710.70 دولار.

وقال إليا سبيفاك من ديلي فوركس “ثمة عنصر تحرك تصحيحي للسعر بعد الصعود الكبير للذهب في الساعات الأربع والعشرين السابقة (و) كان الذهب ينخفض بشكل كبير أمام العائدات الآخذة في الارتفاع”.

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وتعافت عائدات السندات الأمريكية يوم الأربعاء، مما قلص إغراء حيازة الذهب كما انتعش الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت أسعار الفضة 0.6 بالمئة إلى 25.75 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2305.16 دولار، بينما تراجع البلاتين واحدا بالمئة إلى 1157.29 دولار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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