مال وأعمال

الأسهم اليابانية تغلق مستقرة ومبيعات الصناديق تمحو مكاسب شركات التكنولوجيا

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– لم يطرأ تغير يُذكر على الأسهم اليابانية يوم الأربعاء، إذ محت مبيعات صناديق محلية قبل نهاية السنة المالية مكاسب أسهم التكنولوجيا التي اقتفت أثر صعود بورصة وول ستريت ليل الثلاثاء.

وصعد المؤشر نيكي 0.03 بالمئة ليغلق عند 29036.56 نقطة بينما كسب المؤشر توبكس 0.11 بالمئة ليرتفع إلى 1919.74 نقطة.

وارتفع نيكي لأعلى مستوى في 30 عاما الشهر الماضي بفضل توقعات بتعاف اقتصادي سريع ونتائج قوية للشركات. وتجني الصناديق الأرباح قبل نهاية السنة المالية في اليابان الشهر الجاري.

وقال شويتشي إريساوا مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سيكيوريتيز “السبب الاقتراب من نهاية السنة… تحاول صناديق معاشات التقاعد وغيرها خفض حيازات الأسهم التي زادت خلال موجة الصعود. سيستمر البيع طوال الشهر وسيضغط على المؤشرات”.

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وزادت أسهم التكنولوحيا مقتدية بمكسب أربعة بالمئة لمؤشر ناسداك الأمريكي الزاخر بشركات التكنولوجيا وهو أكبر مكسب يومي منذ الرابع من نوفمبر فيما تراجعت عائدات السندات الأمريكية.

وكسب سهم فانوك 3.35 بالمئة وكان أكبر مساهم في مكاسب نيكي وتلاه سهم شركة تشغيل الهاتف كيه.دي.دي.آي الذي ارتفع 3.44 بالمئة وشركة معدات اختبار الرقائق أدفانتست والتي زاد سهمها 1.34 بالمئة وسوني التي زادت 1.76 بالمئة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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