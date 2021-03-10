مصر لصناعة الكيماويات تستهدف 100 مليون جنيه أرباحا في 2021/2022

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، عن الموازنة التخطيطية عن العام المالي 2021/2022 والمزمع عقد الجمعية العامة لمناقشتها يوم الأحد الموافق 4 إبريل القادم.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الموازنة تستهدف أرباح بمبلغ 100 مليون جنيه خلال العام المالي في 30 يونيو 2022.
وتستهدف مصر لصناعة الكيماويات تحقيق مبيعات بمبلغ 425 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 365.712 مليون جنيه بنهاية يونيو 2020.
ورصدت الموازنة التخطيطية ارتفاع متوقع في تكلفة المبيعات لتصل إلى 256.851 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022 مقابل 231.225 مليون جنيه بنهاية يونيو 2020.
وتستهدف الموازنة نمو نصيب السهم الأساسي في الأرباح ليصل إلى 1.37 جنيه عن العام المالي 2021/2022، مقابل 0.87 جنيه بنهاية يونيو 2020.
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