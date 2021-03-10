مصر تعلن تسوية جميع مطالبات إعادة تشغيل محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال

_ أعلنت وزارة البترول اليوم الأربعاء عن سلسلة اتفاقيات لتسوية جميع المطالبات بين مصر والشركة الوطنية المصرية القابضة للغازات (إيجاس) ويونيون فينوسا غاز وشركة الغاز المصرية الإسبانية (سيغاس) ، بما يضمن استئناف الإنتاج في دمياط. مصنع تسييل الغاز الطبيعي المسال. في الشهر الماضي ، أعلن وزير البترول المصري إعادة تشغيل المصنع ، المملوك بنسبة 50% لشركة إيني ، وهي خطوة رئيسية في خطط البلاد للترويج لنفسها كمركز للطاقة في شرق البحر المتوسط.

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