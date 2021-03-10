بورسعيد للتنمية تضيف نشاط الاستثمار الرياضي

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات في جلسته المنعقدة أمس، على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط الاستثمار الرياضي لأغراضها.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس وافق على تعيين يحيي أحمد السيد عاشور نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وتضمنت قرارات المجلس تكليف العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد مع مستشار مالي مستقل لتقييم الأرض الزراعية المملوكة للشركة.

ووافق المجلس على ضم كلا من نهلة أحمد محمد كمال إبراهيم وسوالين حسونة عبد المحسن حسونة كعضو مجلس إدارة نسائي طبقا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشملت قرارات المجلس الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوعع بمقدار 16 مليون جنيه موزعة على 16 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم .

وأشارت إلى أن الزيادة ستتم عن طريق الاكتتاب لقدامي المساهمين بواقع 4 أسهم لكل سهم – في حدود رأس المال المرخص به والبالغ 30 مليون جنيه ليبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 20 مليون جنيه.

وأوضحت أن الهدف من الزيادة وذلك لتوفيق أوضاع الشركة، طبقا لقرارات الهيئة وتمويلا للتوسعات المتوقعة وكذلك تمويل أنشطة الشركة.

وارتفعت خسائر شركة بورسعيد للتنمية خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي، لتصل إلى 250.502 ألف جنيه مقابل 32.906 ألف جنيه بالعام المقارن 2019.

وتراجعت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 386 ألف جنيه مقابل 458.950 ألف جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وارتفعت تكاليف النشاط بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي لتصل إلى 326.8 ألف جنيه مقابل 269 ألف جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 59.2 ألف جنيه مقابل 189.950 ألف جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.