المخصصات ومعالجة آثار استحواذ أرامكو يقلص أرباح سابك 98% خلال 2020

دوت الخليج – تقلصت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بنحو 98.65% خلال العام الماضي مسجلة 0.07 مليار ريال من 5.2 مليارا حققتها خلال عام 2019.

وعزت “سابك” تقلص أرباحها السنوية العام الماضي إلى الانخفاض في متوسط أسعار بيع معظم المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية والرأسمالية، الصافي بمبلغ 1.3 مليار ريال سعودي، بلغت حصة سابك منها 1.3 مليار ريال سعودي.

وأضافت “سابك” في بيان للسوق اليوم الأربعاء، أنه خلال الفترة من عام 2019، تم تسجيل مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية والرأسمالية بمبلغ 4.3 مليار ريال سعودي، بلغت حصة سابك منها 2.8 مليار ريال.

وأشارت الشركة، إلى أن ما تم الإفصاح عنه سابقا في إعلانها عن نتائج الربع الثاني والربع الثالث من عام 2020 بتاريخ 06-08-2020 وتاريخ 25-10-2020 بخصوص مواءمة السياسات المحاسبية نتيجة لاستحواذ شركة أرامكو السعودية على 70% من أسهم شركة سابك والمتعلقة بالاجتهادات المحاسبية الهامه ذات الصلة لتقويم سيطرة سابك لبعض استثماراتها في مشاريع مشتركة و أيضا تطبيق خيار سياسة مختلفة بالمحاسبة عن المشتقات في أدوات حقوق الملكية لعقودها الآجلة المتعلقة ببعض الشركات التابعة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 “الأدوات المالية” مما نتج عنه إجراء بعض التعديلات بأثر رجعي.

وأضافت سابك، أنه قد تم الإفصاح عن أهم الأثار المالية المترتبة على ذلك لجميع فترات المقارنة في الإعلانين المشار إليهما أعلاه، والتي بمجملها غير نقدية من حيث طبيعتها.

ولفتت الشركة، إلى أن أرقام المقارنة للفترة المنتهية في 31-12-2019 تم تعديلها بأثر رجعي حيث تم تعديل صافي ربح سابك لعام 2019 بتخفيضه بمبلغ 365 مليون ريال.

وأظهرت البيانات المالية للشركة انخفاض الإيرادات الإجمالية بنحو 13.63% العام الماضي لتصل 116.95 مليار ريال، من 135.4 مليارا خلال 2019.