رمكو لإنشاء القرى توضح آلية تنفيذ صفقة الاستحواذ على أورينت تورز

رنا ممدوح _ قالت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، إن آلية تنفيذ عرض استحواذ إحدى شركات بيت الخبرة على حصة رمكو للإنشاءات في أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية لم تكن واضحة تماما عند استلام خطاب النوايا.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد قررت بالأمس إيقاف التعامل على أسهم شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، وذلك لحين موافاتها بالاستفسارات المطلوبة بشأن الإفصاح المنشور من الشركة أول أمس بشأن خطاب النوايا الخاص باستحواذ احدى شركات بيت الخبرة على حصة الشركة بشركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة اليوم، الاستفسارات التي وجهتها الهيئة لها، بعدو ورود معلومات بشأن أن الاستحواذ المشار إليه سيتم مقابل خصم مديونية مستحقة على الشركة على خلاف ما تم الإفصاح عنه من جانب الشركة، فضلا عن أن تقرير المستشار المالي المستقل لتحديد القيمة العادلة قد تضمن هذا الشأن.

وقالت إن الهيئة طالبتها بموافاتها بكافة تفاصيل الموضوع وصورة من خطاب النوايا المرسل لرمكو لإنشاء القرى وبيان مدى صحة تلك المعلومات من عدمه، وفي حالة صحتها يتوجب توضيح أسباب عدم الإفصاح عن تفاصيل ذلك بمحضر مجلس الإدارة المنعقد في 2 فبراير الماضي و7 مارس الجاري، وذلك في ضو ما نصت عليه أحكام وقواعد الإفصاح.

وأوضحت الشركة، بأنه عند البدء في عملية الفحص لتحديد القيمة العادلة تم الاتفاق مع الشركة المقدمة للعرض على تفاصيل وآلية الاستحواذ.

وأشارت إلى أن الاتفاق أسفر على شراء شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية مقابل المديونية المستحقة لشركة تكنوليس والبالغة 826.038 مليون جنيه.

وأضافت أن الشركة ستكون مملوكة للطرف المستحق له المديونية وكذلك تنازل المساهمين الحاليين عن كامل أسهمهم في رأسمال شركة أروينت تورز والبالغة 800 ألف سهم لذات الجهة المستحقة للمديونية( ولم تنتج عن العملية ايه معاملات نقدية).

وذكرت أن العملية ينتج عنها فقط نقل كامل ملكية الشركة، لافته إلى أن العرض النهائي للاستحواذ سيتم عرضه على الجمعية العامة غير العادية اليوم فور وروده من الشركة المقدمة للعرض بشكل رسمي.

وتقرر إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارا من الساعة 10:10 من جلسة تداول اليوم مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان

يذكر أن مجلس إدارة الشركة اعتمد في 7 مارس الجاري نتيجة التقييم الصادر من المستشار المالي المستقل شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية بشأن تحديد القيمة العادلة لسهم شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية بغرض بيع كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية في هيكل ملكيتها.

وتضمن ملخص التقييم الخاص بأورينت للقرى والفنادق السياحية نحو 1.090.85 مليار جنيه وأن قيمة حصة رمكو للإنشاءات العقارية 1.090.3 مليار جنيه حيث تمتلك 799.6 ألف سهم بواقع 1363 جنيه للسهم.

وتمتلك شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية في رمكو للإنشاءات العقارية 99.87 % من أسهمها

وكانت رمكو، قد أعلنت في فبراير الماضي إنها تلقت تدرس خطاب النوايا المقدم من إحدى شركات بيت الخبرة للاستحواذ على كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية -تابعة بنسبة 99.87%-، في شركة أورنت تورز للقرى والفنادق السياحية والبالغة 99.87 % من هيكل ملكيتها.