الطاقة السعودية توافق على تخصيص اللقيم لمشروع تابعة للمتقدمة للبتروكيماويات في الجبيل

دوت الخليج – أفصحت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، عن موافقة وزارة الطاقة أمس الثلاثاء، على تسلم شركتها التابعة “المتقدمة للاستثمار العالمي -أجيك”، تخصيص كميات اللقيم اللازم لإقامة مشروع مجمع للبتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت المتقدمة، في بيان للسوق اليوم الأربعاء، أن مجمع بتروكيماويات الجبيل سيستخدم تقنية التكسير لإنتاج (1,15) مليون طن سنوياً من الإيثيلين و(850) ألف طن سنوياً من البروبيلين و(400) ألف طن سنوياً من البنزين الحلقي والعطريات والوقود، ومشتقاتها.

وأفادت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بإقامة المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، الجبيل (2)، وسيكون بدء تشغيل جميع وحدات المشروع في الربع الرابع من عام 2025م، طبقاً لخطاب التخصيص.

وأضافت سوف تقوم الشركة باختيار التقنيات الرائدة والأكثر كفاءة في استخدام الطاقة واللقيم لإنتاج الإيثيلين والبروبيلين ومشتقاتهما.

وأعربت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة عن خالص امتنانها وتقديرها لوزارة الطاقة على ثقتها بأداء الشركة في صناعة البتروكيماويات

وعلى ما تقوم به الوزارة من جهود متواصلة وملموسة لدعم وتعزيز المحتوى المحلي، واستقطاب التقنيات الحديثة التي من شأنها رفع مستوى التنافسية لدى الصناعات الوطنية لتحقيق رؤيتنا الطموحة – رؤية 2030.

وأكدت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات أنه سيتم الإعلان عن أي تطور جوهري يتعلق بهذا الحدث طبقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.