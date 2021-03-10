البورصة تتراجع 1.25% في مستهل التعاملات بضغط من مبيعات المؤسسات المحلية

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، بضغط من القوى البيعية للمؤسسات المحلية.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.25%، ليتداول عند مستوى 11195 نقطة.

وانخفض سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني بنسبة 2.05%، ليتداول عند مستوى 60.66 جنيه.

وتراجع كلا من مؤشرا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.4%، و 1.3% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 80.469 مليون جنيه على 115 شركة من خلال 2.686 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 39 شركة مقابل تراجع 15 في حين لم تتغير أسعار 61.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 1.984 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 25.866 مليون جنيه، مقابل 23.882 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.636 مليون جنيه، منها 1.636 مليون جنيه للمؤسسات، و685 جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 347.063 ألف جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 500.413 ألف جنيه مقابل 153.350 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم شركة النصر للأعمال المدنية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.85%، تلاه سهم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 5.26%، ثم سهم أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 5.06%.

في حين تصدر سهم الزيوت المستخصلة ومنتجاتها قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 6.74%، تلاه سهم أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 3.54%، ثم سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 3.34%.