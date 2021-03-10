زيادة رأسمال دي إكس بي إنترتينمنتس بقيمة 53.4 مليار درهم للاستحواذ على مراس الإماراتية

دوت الخليج – وافق مساهمو شركة “دي إكس بي إنترتينمنتس”، المدرجة في سوق دبي المالي، خلال اجتماع الجمعية العمومية أمس الثلاثاء، على زيادة رأس المال المصدر للشركة بقيمة 53391.5 مليون درهم إلى 62820.2 مليون درهم.

وأوضحت دي إكس بي إنترتينمنتس، في بيان للسوق اليوم الأربعاء، أن المساهمين وافقوا على إصدار 53391.5 مليون سهم جديد بقيمة اسمية قدرها 1 درهم للسهم في رأس مال الشركة إلى “مِراس”، وذلك عند تحويل الدين المصرفي.

وأضافت الشركة أن المساهمين وافقوا على تحويل الدين المصرفي ذي الأولوية المستحق في ذمة الشركة المكتسب من عند بنك “الإمارات دبي الوطني” وبنك “دبي الإسلامي” من قبل شركة “مراس للوجهة الترفيهية” اعتبارا من 28 فبراير 2021 برصيد مستحق كما في 28 فبراير 2021 إلى 53391.5 مليون سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها 1 درهم لكل سهم في رأس مال الشركة بسعر تحويل قدره 0.08 درهم لكل سهم “تحويل الدين المصرفي).

وأضافت أن قيمة الرصيد المستحق بالدرهم 4271.3 مليون، يشمل الرصيد المستحق 4158 مليون درهم من أصل الدين و113.3 مليون درهم من الفوائد المستحقة.

وأشارت دي أكس بي انترتينمينتس، إلى أنه سيتم التعامل مع كل سهم من أسهم التحويل على أنها مدفوعة بالكامل، ويتم احتساب الفرق بين مبلغ الدين المصرفي ذي الأولوية والقيمة الاسمية لأسهم التحويل من خلال إنشاء احتياطي سلبي في الميزانية العمومية للشركة.

وقالت الشركة، إن الجمعية العمومية وافقت كذلك على إدراج أسهم التحويل لدى سوق دبي المالي، وتحديث سجل مساهمي الشركة للتسجيل باسم “مِراس” ملكية أسهم المساهمين الذين قبلوا العرض النقدي المشروط من مِراس للاستحواذ على نسبة 100% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.

ووافق مساهمو دي أكس بي انترتينمينتس، على تعديل النظام الأساسي للشركة واستمرارية الشركة كمنشأة مستمرة عند تنفيذ العرض.

كان مجلس إدارة شركة “دي إكس بي إنترتينمنتس” قد أعلن في 20 ديسمبر 2020 تلقيه عرضاً رسمياً من المساهم الرئيسي في الشركة شركة مراس للترفيه والتسلية “مراس” للاستحواذ على كامل أسهمها.

وكان مجلس الإدارة قد أوصى بالإجماع مساهمي “دي إكس بي إنترتينمنتس” بقبول العرض، والحضور للجمعية العمومية في 9 مارس 2021 والتصويت لصالح قرارات الجمعية العمومية اللازمة لغرض تنفيذ العرض.