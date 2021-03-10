الشمس للإسكان توافق على بيع محفظة مالية للبنك العقاري المصري العربي

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير في جلسته المنعقدة أمس على بيع محفظة مالية مملوكة لها للبنك العقاري المصري العربي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن البيع سيتم من خلال إحالة حقوق الشمس للإسكان المالية للبنك والناتجة عن بيع وحدات بمشروعات الشركة بالتقسيط.

وشملت قرارات المجلس الموافقة على البدء في تجهيز أعمال مشروع العاصمة الإدارية سولانا من حيث الإشراف والإدارة والتسويق والمبيعات والمقاولين.

وارتفعت صافي أرباح شركة الشمس للإسكان والتعمير بعد الضريبة، لتصل إلى 149.674 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل 135.586 مليون جنيه بعام 2019.

وصعدت الإيرادات وفقاً لقائمة الدخل، إلى 326.973 مليون جنيه، بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 218.762 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 258.749 مليون جنيه مقابل 179.659 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.82 جنيه مقابل 0.75 جنيه بعام 2019.