رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإفصاح بغرض تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة المصرية للدواجن – اجيبكو. وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، بأن التعديل يشمل إضافة نشاط الاستثمار العقاري لأغراض الشركة. واعتمدت الهيئة على أحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، بشأن قرار مجلس إدارة اجيبكو المنعقد بتاريخ 3 مارس الجاري. وأرجعت الشركة في الإفصاح المرفق بموافقة الهيئة مبررات وأسباب التعديل، نظرا لقرارات وزير الزراعة ومحافظ الجيزة بنقل المجازر والمزارع إلى خارج الكتلة السكنية وقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2016 ببيع المجزر الآلي والمزارع المملوكة للشركة والخاصة بالنشاط الداجني. وتضمنت الأسباب، تنوع الأنشطة بشركة المصرية للدواجن والاستفادة من التدفقات النقدية المتاحة لديها من البيع مما يحقق عوائد للشركة ومساهميها. لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرقابة المالية توافق على إضافة المصرية للدواجن لنشاط الاستثمار العقاري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.