مال وأعمال

الرقابة المالية توافق على إضافة المصرية للدواجن لنشاط الاستثمار العقاري

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإفصاح بغرض تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة المصرية للدواجن – اجيبكو.

وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، بأن التعديل يشمل إضافة نشاط الاستثمار العقاري لأغراض الشركة.

واعتمدت الهيئة على أحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، بشأن قرار مجلس إدارة اجيبكو المنعقد بتاريخ 3 مارس الجاري.

وأرجعت الشركة في الإفصاح المرفق بموافقة الهيئة مبررات وأسباب التعديل، نظرا لقرارات وزير الزراعة ومحافظ الجيزة بنقل المجازر والمزارع إلى خارج الكتلة السكنية وقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2016 ببيع المجزر الآلي والمزارع المملوكة للشركة والخاصة بالنشاط الداجني.

FRA10years

وتضمنت الأسباب، تنوع الأنشطة بشركة المصرية للدواجن والاستفادة من التدفقات النقدية المتاحة لديها من البيع مما يحقق عوائد للشركة ومساهميها.

لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرقابة المالية توافق على إضافة المصرية للدواجن لنشاط الاستثمار العقاري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا