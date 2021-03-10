الأسهم الأوروبية تتراجع عند الفتح بقيادة قطاعي التعدين والسفر

_ تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، بعدما ارتفعت أمس مقتربة من مستويات ما قبل الجائحة، إذ أدت المخاوف حيال التضخم المتصاعد إلى استمرار قلق المستثمرين، وقادت أسهم التعدين والسفر التراجع.

وهبط المؤشر Stoxx600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ أواخر فبراير 2020 أمس الثلاثاء.

وقادت أسهم القطاعات الحساسة اقتصاديا التراجع في أوروبا، مثل أسهم شركات التعدين والسفر والترفيه والشركات الصناعية، في حين صعدت أسهم الاتصالات والعقارات.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات ارتفاع أسعار تسليم بوابات المصانع الصينية بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2018 في فبراير.