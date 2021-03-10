الكيدرا تعلن عن رعايتها للعمل الفني الجديد للفنان اسماعيل تمر سفير علامتها التجارية

عُرف عن مجموعة الكيدرا تفوقها وريادتها في عالم التصميم الداخلي والديكور من خلال ما قدمته في تصاميم مذهلة ولم تقتصر الإشادة بروعتها من عملائها فقط بل ومن منافسيها ممن كان لهم السنوات الطوال من الخبرة في هذا المجال, حيث قامت الشركة ومنذ تأسيسها بوضع أنظمة جديدة وأفكار هامة في عالم التصميم الداخلي والتي كان من شأنها الارتقاء بسوية التصاميم المقدمة ليس فقط ضمن محيط مكتبها الرئيسي في إمارة دبي بل امتد ليشمل باقي الإمارات العربية المتحدة خلال أقل من سنة لتصل أعمالها لاحقاً في السنوات التي تلت التأسيس إلى كل بقعة في الخليج وعدة دول في الشرق الأوسط وباقي دول العالم في قارات مختلفة.

ولقد كانت رؤية مؤسسها رجل الأعمال الناجح مهاب أيوب شاملة لنواحٍ كثيرة منذ التأسيس جنباً إلى جنب مع المهندس طارق سكيك وباقي فريق العمل الذين قدموا نظريات جديدة تضمن في المقام الأول رضى جميع العملاء وهو أمر ليس بالسهل أبداً إذ أن لكل عميل ذوق مختلف وثقافة مجتمعية مختلفة ولكن وبتظافر فريق من المهندسين المحترفين الذين ضمتهم شركة الكيدرا من بقاع مختلفة حول العالم استطاعوا أن يحققوا ما يصبوا إليه عملائهم وبالتالي كانوا وما زالوا الأوائل في سلم الريادة ضمن مجال التصميم الداخلي.

ولا شك أن الكيدرا تفاجئنا بكل ما هو راق ومميز وجديد, وقد قامت مؤخراً بالإعلان عن سفير علامتها التجارية, الفنان اسماعيل تمر بموهبته المميزة, بالطبع فهذا بالتحديد ما تبحث عنه المجموعة, التميز في كل شيء. وقد تميز الفنان اسماعيل تمر في أعماله الفنية السابقة بالخروج عن المألوف والنمطية وأفكاره الغريبة التي لاشك لها تأثيرها الكبير على المتابعين

وقد قدّم الفنان اسماعيل تمر منذ أيام بالمشاركة بتقديم أحد المشاريع التي نفّذتها مجموعة الكيدرا مؤخراً ضمن نطاق عمل اشتمل على التصاميم الداخلية وتنفيذ الديكورات إضافة إلى المفروشات واكسسوارات الديكور الراقية ويمكنكم بالطبع الاطلاع على الفيديو من خلال زيارة الرابط التالي على صفحة الشركة الرسمي على يوتيوب

والآن نحن بصدد الإعلان عن رعاية مجموعة الكيدرا لإنتاج العمل الفني الجديد يحمل اسم أسكنيني الذي سيقوم بتقديمه والذي سيتم تصويره في إحدى الدول العربية ومن المتوقع أن يكون لهذا العمل صدىً واسع جداً.

يعود ذلك لأسباب متعددة أولها بأن مستوى العمل من الناحية التقنية والاحترافية قد انتقل إلى مستويات عالية جداً ويعود ذلك إلى أن شركة الكيدرا هي الجهة المنتجة مما دفع اسماعيل تمر لأن يسميه أضخم أعماله, وهذا الدعم ساعد على وضع أساسات ذات ثقل هام في عالم الفن, من حيث المشاركين في التمثيل والتصوير الحبكة العامة للقصة والتي خرج بها الفنان عما كان معتاد عليه ومما يقدمه أقرانه, فنرى أنه جمع بشكل مبسط ما بين الحبكة الدرامية والأغنية في ذات الوقت, ولكون الكيدرا الراعي الرسمي لهذا العمل فقد تم الإشراف من قبلهم بشكل مباشر ليكون هناك من يتابع عن كثب كافة التفاصيل التي تدور في مواقع التصوير وليقوم بإعطاء الإرشادات المفيدة للعمل والتي تعكس الظهور الصحيح والحقيقي للعلامة التجارية الكيدرا, ومتابعة باقي الأمور المتعلقة بتفاصيل ظهور اسم الكيدرا بطريق تليق باسم لطالما كان مرجعاً للفن والأناقة والفخامة.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن العمل النهائي خلال الأسبوعين القادمين, ابقوا على انتظار هذا العمل الراقي والجميل بكافة معانيه.