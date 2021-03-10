ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بدعم 3 قطاعات تصدرها النفط والغاز

فهد حسين – واصلت مؤشرات بورصة الكويت ارتفاعها الجماعي للجلسة الثانية على التوالي بتخام تداولات اليوم الأربعاء، ليصعد المؤشر العام إجمالا بنحو 0.14% بدعم من صعود 10 قطاعات قادتها التكنولوجيا والعقار، رغم تقلص السيولة وحجم التداولات.

وارتفع مؤشر السوق الأول 0.14% إلى مستوى 6277.54 نقطة، كما صعد مؤشرا السوق الرئيسي و”رئيسي 50″ بنسبة 0.12% و0.07% على الترتيب.

وإجمالا سجل المؤشر العام لبورصة الكويت 0.14% ارتفاعا بختام تداولات اليوم الأربعاء، رابحا 7.86 نقطة صعد بهم إلى مستوى 5741.47 نقطة.

وانخفضت السيولة المتداولة إلى 36.85 مليون دينار “تعادل 121.41 مليون دولار” من 46.98 مليون دينار “تعادل 154.71 مليون دولار” بختام جلسة أمس الثلاثاء، كما تقلص حجم التداولات خلال الجلسة إلى 192.38 مليون سهما من 240.01 مليون سهما في الجلسة السابقة.

وأغلقت 3 قطاعات تداولات اليوم على ارتفاع بقيادة “النفط والغاز” مرتفعا بنحو 2.07% تلاه “الخدمات الاستهلاكية” صاعدا 1.25%، فيما هبطت مؤشرات 7 قطاعات بقيادة “المواد الأساسية” الذي انخفض 0.73%، تلاه “العقار” و”التأمين” منخفضان 0.32% و0.27% على التوالي.

وتصدر سهم “سنام” قائمة الأسهم الـ50 الرابحين بعد ارتفاعه بنحو 6.61%، فيما تصدر سهم “امتيازات” قائمة الخاسرين وعددهم 56 سهما هابطا بنحو 9.58%، كما استقر 30 سهما عند نفس مستويات تداول الجلسة السابقة.

وكان سهم “الأهلي المتحد ” الأنشط في حجم التداولات بعدد 13.81 مليون سهم بسيولة 3.03 مليون دينار، وجاء “بيتك” الأكثر نشاطا بسيولة بلغت 6.6 مليون دينار تداولت على 8.87 ملايين سهما.