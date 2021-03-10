مشتريات المصريين والعرب تقلص خسائر البورصة إلى 0.78% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ قلصت مؤشرات البورصة المصرية من خسائرها الصباحية في منتصف تعاملات اليوم، بدعم من مشتريات المصريين والعرب.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11249 نقطة، مقابل 11195 نقطة بالمستهل، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.78%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.13%، ليتداول عند مستوى 61.23 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1% و 0.92% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 466.948 مليون جنيه على 172 شركة من خلال 18.961 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 90 شركة مقابل ارتفاع 32 في حين لم تتغير أسعار 50.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 22.068 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 22.540 مليون جنيه، مقابل 471.333 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 6.596 مليون جنيه، منها 4.840 مليون جنيه للمؤسسات، و1.755 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 15.472 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 29.942 مليون جنيه مقابل 14.469 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10%، تلاه سهم العربية لمنتجات الآلبان ” آراب ديري – باندا” بنسبة 8.21%، ثم سهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 6.03%.

في حين تصدر سهم دايس للملابس الجاهزة قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.72%، تلاه سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 7.11%، ثم سهم مستشفي النزهة الدولي بنسبة 5.16%.