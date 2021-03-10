أسواق المال الإماراتية تعود للمنطقة الخضراء.. بمكاسب تتخطى 5 مليارات درهم

فهد حسين – أغلقت مؤشرات أسواق المال الإماراتية جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي، بإجمالي مكاسب سوقية بلغت 5.83 مليار درهم بصعود سوق العاصمة 0.42%، وسوق دبي 0.34% بدعم قطاعا العقارات والبنوك.

أغلق مؤشر سوق أبوظبي المالي تداولات اليوم الأربعاء مرتفعا 0.42% بعد سلسلة تراجعات أقصاها كان بختام جلسة أمس الثلاثاء بنخفاضه 1.79%، لينهى تداولات اليوم عند مستوى 5606.82 نقطة.

وزادت السيولة المتداولة في سوق العاصمة إلى 890.73 مليون درهم من 880.69 مليون درهم الجلسة السابقة، كما ارتفع حجم التداولات إلى 142.26 مليون سهم من 137.78 مليون سهما الجلسة السابقة.

وعوض سوق أبوظبي نحو 5.64 مليار درهم “تعادل 1.54 مليار دولار” اليوم الأربعاء، من خسائره السوقية البالغة 12.18 مليارا خلال الجلسات الثلاث السابقة، بارتفاع رأس المال السوقي إلى 811.772 مليار درهم من 806.136 مليار درهم بختام التداولات.

وكان سهم أبوظبي الأول الذي ارتفع 0.14% الأنشط في السيولة المتداولة والتي بلغت 233.78 مليون درهم، فيما تصدر سهم الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بالكميات بعد تداول 62.2 مليون سهما من أسهمه خلال الجلسة.

وتصدر سهم “البنك العربي المتحد” قائمة الأسهم الـ16 الرابحين مرتفعا 13.61%، فيما جاء سهم “أبوظبي الوطنية لمواد البناء” على رأس الخاسرين الـ11 بتراجعه 9.55% بختام تداولات اليوم الثلاثاء، كما استقرت 10 أسهم عند نفس مستويات أسعار الجلسة السابقة.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق دبي المالي تداولات اليوم مرتفعا 0.34% بعد إضافة 8.74 نقطة ليصعد إلى مستوى 2547.34 نقطة، بدعم من ارتفاع قطاعا العقارات والبنوك.

وانخفض حجم التداولات في جلسة اليوم إلى 80.29 مليون سهما من 127.65 مليون سهم الجلسة السابقة، كما تراجعت قيمة السيولة المتداولة إلى 151.08 مليون درهم من 194.59 مليون درهم.

وسجل سوق دبي مكاسب سوقية بقيمة 189 مليون درهم “تعادل 51.45 مليون دولار” بارتفاع رأس المال السوقي بختام جلسة اليوم الأربعاء إلى 350.380 مليار درهم من 350.191 مليار درهم منذ إغلاق الاثنين.

وارتفع قطاعا العقارات والبنوك بنحو 1.05% و0.32% على التوالي وسط انخفاض مؤشرات 5 قطاعات بقيادة “السلع” الذي تراجع بنحو 1.47%، كما استقر مؤشرا الاتصالات والصناعة.

كما تصدر سهم “اكتتاب” قائمة من 12 سهما حققوا أرباح بختام الجلسة مرتفعا 6.25%، فيما جاء سهم “الإمارات للمرطبات ERC” على رأس الأسهم الـ10 الخاسرين بعد تراجعه 9.94%، فيما استقر 11 أسهم عند نفس مستويات الجلسة السابقة.

وكان سهم “بنك دبي الإسلامي DIB” الذي هبط 0.64% الأنشط في تداولات سوق دبي بسيولة بلغت 42.5 مليون درهم، وجاء سهم “أمانات” الأنشط بحجم تداولات بلغ 15.2 مليون سهما.