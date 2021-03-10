صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوقع تسهيلا ائتمانيا بقيمة 15 مليار دولار

العربية . نت – أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، توقيع اتفاقية تسهيل ائتماني متجدد متعدد العملات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، مع مجموعة تضم 17 مؤسسة مالية دولية من آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وقال الصندوق في بيان اليوم الأربعاء، إن القروض وأدوات الدين تعد إحدى مصادر التمويل الأربعة التي اعتمدها كجزء من استراتيجيته.

وأضاف صندوق الاستثمارات العامة، أن التسهيل الائتماني المتجدّد “متعدد العملات” يمنحه مرونة في تحقيق أهدافه وإدارة أصوله والتزاماته بطريقة محافظة، كما يشكل جزءاً من استراتيجية التمويل المتنوعة والمستدامة للصندوق ضمن برامج تحقيق الرؤية الخاصة بالصندوق للفترة 2018-2020 و2021-2025.

ويعتمد الصندوق على التسهيل الجديد في توفير سيولة إضافية، يُمكن استخدامها متى ما دعت الفرصة لذلك، بحسب البيان.

وأكد صندوق الاستثمارات سعيه في أن يكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً، ومواصلة دوره الاستراتيجي الهادف لدفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة من خلال ضخ 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي.