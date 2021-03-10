ايجيترانس تتلقى عرض مبدئي للاستحواذ على اتش ايه يوتيليتيز مقابل مبادلة أسهم

رنا ممدوح _ أعلنت شركة المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس، عن تقدم اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بي.في ( والمالكة لاتش ايه يوتيليتيز بي.في) بخطاب كعرض مبدئي يهدف لوضع آلية لتكامل الأنشطة بين الشركتين.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العرض يهدف لتحقيق التوسع المحلي والإقليمي، وذلك عن طريق قيام ايجيترانس بالاستحواذ على 100% من اتش ايه يوتيليتيز بي.في الهولندية.

وأشارت إلى أن مقابل البيع هو تكوين مديونية لصالح اتش ايه يوتيليتيز هولدنج بي.في يتم سدادها عن طريق إصدار أسهم إضافية في إيجيترانس وفقا للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل، بعد دراسة كافة الالتزامات القانونية للأطراف والجوانب القانونية والرقابية اللازمة لإتمام تلك الصفقة.

وذكرت، أن الخطاب قدر القيمة المبدئية المتوقعة لشركة ايجيترانس بناء على المعلومات المتاحة في المجال العام والبيانات المفصح عنها على شاشات البورصة المصرية في حدود 12 جنيه للسهم إلى 13 جنيه للسهم بإجمالي قيمة سوقية في حدود 375 مليون جنيه إلى 405 مليون جنيه.

وقالت، إن القيمة المتوقعة للشركة الهولندية وفقا لتقديرات البائع المبدئية تقدر في حدود 680 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه على أساس 1.63 مرة إلى 1.9 مرة كحد أدني للقيمة النسبية للشركة الهولندية مقابل ايجيترانس.

ولفتت إلى أن الخطاب المقدم أوضح بأن العرض يحقق لمساهمي ايجيترانس علاوة في حدود 20% على متوسط سعر السهم في الستة أشهر الماضية، بالإضافة إلى شراكة تتيح لايجيترانس فرصة التوسع في مختلف مجالات البنية الأساسية وعلى رأسههما قطاعي معالجة وتحلية المياة وكذلك الطاقة المتجددة بما لدى مقدم العرض من خبرات واستثمارات في هذه المجالات، مما يدعم موقف شركة ايجيترانس في مؤشرات اسواق المال ويزيد من قيمتها السوقية.

ونوهت الشركة بأنها سوف تقوم بدراسة العرض بعد مناقشتة بمجلس الإدارة، موضحة أن أي قرارات ليست نهائية وقد تسفر المفاوضات عن التوصل إلى اتفاق في عملية الاستحواذ وقد لا يتم الاتفاق.