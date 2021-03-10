مبيعات المؤسسات الأجنبية تتراجع بالبورصة إلى 11235 نقطة والتجاري الدولي يفقد 1.39%

رنا ممدوح _ اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي، بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية.

وتراجع المؤشرالرئيسي EGX30 عند مستوى 11235 نقطة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.9%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.39%، وأغلق عند مستوى 61.07 جنيه.

وهبط كلا من مؤشرا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.96%، و 0.84% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.451.241 مليار جنيه على 186 شركة من خلال 42.868 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 100 شركة مقابل تراجع 53 في حين لم تتغير أسعار 33.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بمبلغ 27.907 مليون جنيه.

وسجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي بيع بمبلغ 28.511 مليون جنيه، مقابل 603.223 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 9.418 مليون جنيه.

وحققت تعاملات الأفراد المصريون صافي شراء بقيمة 50.005 مليون جنيه، مقابل 40.586 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 18.489 مليون جنيه، منها 15.886 مليون جنيه للمؤسسات، و2.602 مليون جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 88.71% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 6.08% والعرب على 5.21% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 39.64% من تعاملات اليوم مقابل 60.35% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 10%، تلاه سهم العربية لمنتجات الألبان” آراب ديري- باندا” بنسبة 9.18%، ثم سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 7.76%.

في حين تصدر سهم دايس للملابس الجاهزة قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.72%، تلاه سهم المصرية لتطوير لصناعة البناء – ليفت سلاب مصر بنسبة 6.59%، ثم سهم سبيد ميديكال بنسبة 5.23%.