الهيئة ترفض مبررات تجزئة القيمة الإسمية لسهم الخليجية الكندية للاستثمار

رنا ممدوح _ رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراء تجزئة القيمة الإسمية لسهم شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي من 6 جنيهات إلى 0.50 جنيه.

وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن الشركة أخطرتها بمبررات تجزئة القيمة الإسمية للسهم إعمالا بأحكام قرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 28 لسنة 2021.

ونصت المادة الأولى من القرار، على إضافة فقرة ثالثة للمادة 48 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، وهي ” تلتزم الشركة التي ترغب في تجزئة القيمة الإسمية لأسهمها بإخطار الهيئة بمبررات ذلك، ويكون للشركة السير في إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة لنظر في قرار التجزئة حال عدم اعتراض الهيئة خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار.

وقالت الهيئة، إنه بمطالعة المبررات المقدمة من الشركة وفي ضوء ماتضمنه قرار الخليجية الكندية للاستثمار بتجزئة القيمة الإسمية من 6 جنيهات إلى 0.5 جنيه للسهم ليصبح عدد الأسهم 30 مليون بدلا من 5 جنيه، ووفقا للدراسة التي قامت بها الإدارة المختصة بالهيئة فقد انتهي الرأي إلى رفض التجزئة.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية اعادة التعامل على أسهم الخليجية الكندية للاستثمار اعتبارا من بدايه جلسة تداول الغد 11 مارس.

يذكر أن مجلس إدارة الشركة قد وافق في 3 فبراير الماضي على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة إلى 12 سهماً.