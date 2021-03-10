مال وأعمال

الهيئة ترفض مبررات تجزئة القيمة الإسمية لسهم الخليجية الكندية للاستثمار

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

رنا ممدوح _ رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراء تجزئة القيمة الإسمية لسهم شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي من 6 جنيهات إلى 0.50 جنيه.

وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن الشركة أخطرتها بمبررات تجزئة القيمة الإسمية للسهم إعمالا بأحكام قرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 28 لسنة 2021.

ونصت المادة الأولى من القرار، على إضافة فقرة ثالثة للمادة 48 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، وهي ” تلتزم الشركة التي ترغب في تجزئة القيمة الإسمية لأسهمها بإخطار الهيئة بمبررات ذلك، ويكون للشركة السير في إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة لنظر في قرار التجزئة حال عدم اعتراض الهيئة خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار.

وقالت الهيئة، إنه بمطالعة المبررات المقدمة من الشركة وفي ضوء ماتضمنه قرار الخليجية الكندية للاستثمار بتجزئة القيمة الإسمية من 6 جنيهات إلى 0.5 جنيه للسهم ليصبح عدد الأسهم 30 مليون بدلا من 5 جنيه، ووفقا للدراسة التي قامت بها الإدارة المختصة بالهيئة فقد انتهي الرأي إلى رفض التجزئة.

FRA10years

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية اعادة التعامل على أسهم الخليجية الكندية للاستثمار اعتبارا من بدايه جلسة تداول الغد 11 مارس.

يذكر أن مجلس إدارة الشركة قد وافق في 3 فبراير الماضي على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة إلى 12 سهماً.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهيئة ترفض مبررات تجزئة القيمة الإسمية لسهم الخليجية الكندية للاستثمار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا