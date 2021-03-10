- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، عن قيام ناجي سمير توماس بتقليص حصته في رأس المال من 18.29% إلى 15.081%
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن ناجي توماس باع 17 مليون سهم من أسهم دايس مقابل 48.469 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر البيع 2.8511 جنيه للسهم الواحد، وقامت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
يذكر أن ناجي توماس قلص حصته في رأس المال من 21% إلى 18.29%، في 25 فبراير الماضي، ببيع 14.4 مليون سهم من أسهم دايس مقابل 43.120 مليون جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دايس للملابس: نائب رئيس مجلس الإدارة قلص حصته في رأس المال إلى 15.08% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.