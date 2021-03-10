دايس للملابس: نائب رئيس مجلس الإدارة قلص حصته في رأس المال إلى 15.08%

رنا ممدوح _ أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، عن قيام ناجي سمير توماس بتقليص حصته في رأس المال من 18.29% إلى 15.081%

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن ناجي توماس باع 17 مليون سهم من أسهم دايس مقابل 48.469 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 2.8511 جنيه للسهم الواحد، وقامت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

يذكر أن ناجي توماس قلص حصته في رأس المال من 21% إلى 18.29%، في 25 فبراير الماضي، ببيع 14.4 مليون سهم من أسهم دايس مقابل 43.120 مليون جنيه.