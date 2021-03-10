الشمس للإسكان: المحفظة المالية المباعة للبنك العقاري تبلغ قيمتها الحالية 69.1 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، أن المحفظة المالية المباعة للبنك العقاري المصري، هي لعدد 89 عميل بقيمة إجمالية 105.36 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القيمة الحالية للمحفظة تبلغ 69.063 مليون جنيه.

وقالت الشركة في بيان صباح اليوم، إن مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير وافق على بيع محفظة مالية مملوكة لها للبنك العقاري المصري العربي.

وأوضحت الشركة، أن البيع سيتم من خلال إحالة حقوق الشمس للإسكان المالية للبنك والناتجة عن بيع وحدات بمشروعات الشركة بالتقسيط.

وارتفعت صافي أرباح شركة الشمس للإسكان والتعمير بعد الضريبة، لتصل إلى 149.674 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل 135.586 مليون جنيه بعام 2019.

وصعدت الإيرادات، إلى 326.973 مليون جنيه، بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 218.762 مليون جنيه بالفترة المناظرة.