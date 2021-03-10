الهيئة توافق على تخفيض رأس المال المصدر لشركة إيديتا إلى 144.6 مليون جنيه

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رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر بشركة إيديتا للصناعات الغذائية من 145.072 مليون جنيه إلى 144.611 مليون جنيه.
وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن التخفيض البالغ قدره 460.892 مليون جنيه سيكون بإعدام أسهم الخزينة بالقيمة الإسمية البالغ عددها 2.304 مليون سهم.
واعتمدت الهيئة على أحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة إيديتا المنعقد بتاريخ 24 فبراير الماضي.
ورصدت الشركة في الإفصاح المرفق بموافقة الهيئة سببان لتخفيض رأس المال المصدر وهما:
– اقتراب مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة على سنة.
– اعدام الأسهم يساهم في تعظيم العائد على حقوق المساهمين وذلك بدون تأثير على الأداء المالي للشركة.
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