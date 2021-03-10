مال وأعمال

أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ترتفع خلال فبراير

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– ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفاعا قويا في فبراير، مما أفضى إلى أكبر زيادة سنوية في عام، لكن التضخم الكامن ما زال خافتا في ظل تحسن تدريجي للطلب على خدمات مثل السفر الجوي وسط تحسن الوضع الصحي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الأربعاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة في يناير.

وعلى مدار الاثني عشر شهرا حتى نهاية فبراير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.7 بالمئة، أكبر صعود منذ فبراير 2020، بعد أن ارتفع 1.4 بالمئة في يناير.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.4 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق و1.7 بالمئة على أساس سنوي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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