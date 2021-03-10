اتش ايه يوتيليتيز التابعة لمجموعة حسن علام تتقدم بعرض لدمج الأنشطة مع ايجيترانس

أعلنت شركة حسن علام القابضة المتخصصة في مجال الهندسة والإنشاءات والبنية التحتية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، عن تقدم شركتها التابعة “اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بى.فى.”بعرض مبدئي يهدف إلي وضع آلية لدمج وتكامل الأنشطة مع الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة “ايجيترانس”.

ووفق بيان شركة حسن علام فإن العرض بهدف إلى التوسع المحلي والإقليمي من خلال استحواذ ايجيترانس على شركة تابعة ل”اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بى.فى.”.

وتتوقع الشركة من خلال البيانات المتاحة لها أنه حال قبول العرض المقترح من شركة ايحيترانس واستيفاء المتطلبات القانونية والموافقات اللازمة لتنفيذ ما جاء به فان شركة اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بى.فى.ستصبح مالكة لحصة حاكمة في شركة ايجيترانس.

ويأتي هذا العرض في إطار دراسة الشركة للتوسع في مصر العربية من خلال البحث عن فرص للتكامل مع كيانات مصرية واعدة من شأنها ترسيخ وتدعيم أنشطة المجموعة في السوق المصرية والإقليمية وإنشاءكيانات ومنصات مشتركة للبنية التحتية والنقل واللوجيستيات.

وقال عمرو علام الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، إن هذا العرض يأتي في ضوء خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية وما حققه الاقتصاد المصري من نمو ومؤشرات أداء إيجابية والعمل على جذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات رغم التحديات التي تواجهها الأسواق المالية العالمية.

وأضاف علام أن هذا العرض يعد بمثابة خطوة جديدة لتحقيق الاستراتيجية المتكاملة والطموحة التي تتبناها المجموعة في مجالات المياه والطاقة وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية والنقل.