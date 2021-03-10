سوق الأسهم السعودية يحلق بأعلى مستوياته في 6 سنوات بدعم البنوك

فهد حسين – حلق مؤشر “تاسي” الرئيسي في سوق الأسم السعودية “تداول” عند أعلى مستوياته منذ 6 أعوام عند مستوى 9595.45 نقطة بعد أن إضافة 122.25 نقطة ارتفع بهم 1.29% بختام جلسة اليوم الأربعاء، بدعم من .

وسجل “تاسي” مكاسب سوقية بقيمة 34 مليار ريال “تعادل 9.06 مليار دولار”، ليرتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة على مؤشر “تاسي” إلى 9.492 تريليون ريال بختام الجلسة، من نحو 9.458 تريليون ريال بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.

وتقلصت السيولة المتداولة في السوق إلى 14.67 مليار ريال من 16.43 مليارا الجلسة السابقة، كما انخفض حجم التداولات إلى 536.31 مليون سهما من 571.87 مليون سهم تداولت في جلسة أمس الثلاثاء.

وارتفع 11 قطاعا بقيادة البنوك الذي صعد 2.84%، فيما تراجع 9 قطاعات تصدرهم التطبيقات وخدمات التقنية منخفضا 2.89% تلاه الاستثمار والتمويل بنسبة 2.77%.

وعلى مستوى الأسهم، فقد سجل 108 أسهم خسائر سوقية، بقيادة “متطورة” الذي هبط 7.83%، فما سجل 82 سهم أرباحا سوقية، بقيادة سهم “صدق” الذي أغلق مرتفعا 10%.

وشهد سهم “الراجحي” أعلى سيولة متداولة خلال الجلسة بقيمة 890.69 مليون ريال، كما كان سهم “دار الأركان” الأكثر تداولا بعدد 36.76 مليون سهم.

وأغلق السوق الموازي على تراجع مؤشر “نمو حد أعلى” بنسبة 1.12% عند مستوى 25908.4 نقطة.

وسجل “نمو حد أعلى” خسائر سوقية بقيمة 12 مليون ريال، بعد انخفاض رأس المال السوقي إلى 12.381 مليار ريال بختام تداولات اليوم الأربعاء، من 12.393 مليار ريال بختام الجلسة السابقة، بعد تداولات بقيمة 22.25 مليون ريال على نحو 204.56 ألف سهم.