بنك القاهرة يطلق المرحلة الثانية من مشروع تنمية المهارات في مجال الحرف اليدوية

دوت الخليج – أعلن بنك القاهرة انطلاق المرحلة الثانية من “مشروع تنمية المهارات والتدريب على الحرف اليدوية” بالتعاون مع المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة “النداء” بالقرى الأكثر احتياجا في محافظتى قنا والأقصر.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن مجالات التدريب وخلق فرص العمل يستحوذ على أهتمام بالغ ضمن خطط عمل البنك، لما له من بعد تنموي يسهم فى إحداث نهضة اقتصادية شاملة.

وأضاف أن مساندة البنك لهذا المجال يأتي من خلال عدة محاور أساسية أبرزها دوره فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، استناداً لخبرة البنك فى هذا المجال، والتي تمتد لأكثر من 19 عاماً ساهمت فى توفير نحو 1,300 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح، ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة.

وتابع: كما تم منح قروض لعدد 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشار فايد إلى أن محافظات الصعيد تستحوذ على 53% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالى عدد العملاء و40 % للشباب.

وقال فايد: “استمرارا لنجاح المرحلة الأولى من المشروع حرصنا على استكمال المرحلة الثانية لإتاحة الفرصة لمستفيدين أكثر لتطوير مهاراتهم الحرفية ورفع مستوى إنتاجيتهم للتمكين من انتاج منتجات حرفية متنوعة ذات جودة وقدرة تنافسية عالية سواء على المستوى المحلي أو العالمي”.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية يصل نحو 200 مستفيد من خلال تدريبهم على حرف الجلد، والنول الفرنسي، والكليم والنحاس والألستر.