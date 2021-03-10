كاسيل توقع بروتوكول تعاون مع فوري لتوفير خدمة تحصيل أقساط العملاء إلكترونيا

دوت الخليج – وقعت شركة كاسيل للتطوير العمراني، بروتوكول تعاون مع شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية بهدف تحصيل أقساط العملاء عبر استخدام خدمة فوري.

وقال بيان لشركة كاسيل إن توقيع البروتوكول جرى بحضور المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني، والمهندس حسام عز الدين، مدير عام القطاع التجاري بشركة فورى للمدفوعات الإلكترونية.

ويتضمن البروتوكول طريقتين لتحصيل المستحقات، الطريقة الأولى: من خلال توجه العميل إلى أي ماكينة فوري للسداد، والثانية هي: الدفع أونلاين عن طريق فوري.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع اتجاه الحكومة المصرية إلى رقمنة جميع الخدمات المالية والتحول نحو التحصيل الالكتروني للمدفوعات كبديل للطرق التقليدية.

وأضاف أن كاسيل تسعى للاستفادة من توافر خدمة فوري في جميع المحافظات المصرية، في التيسير على عملائها بالداخل، فضلًا عن نسبة كبيرة من العملاء المصريين بالخارج والأجانب.

وتابع البيان أن خدمة فوري ستوفر للعملاء إمكانية سداد الأقساط المستحقة عليهم بمختلف العملات سواء المصرية أو الأجنبية مثل الدولار واليورو مما ييسر عليهم سداد الاقساط.

وقال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني: “ما شهدناه خلال أزمة كورونا، جعلنا نفكر بشكل جدي في توفير وسيلة تضمن المزيد من السلامة لهم وتساعدنا على تطبيق إجراءات التباعد كافة، ومن هنا جاءت الحاجة الكبيرة للتعاون مع كيان مثل “فوري”.

وأشار إلى أن فوري تمتلك من الإمكانيات ما يؤهلها لتوفير أحدث التقنيات التكنولوجية، خاصة في ظل أزمة “كورونا”، التي ضاعفت من أهمية الدفع والتحصيل الإلكتروني في ظل تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع تداعيات الجائحة”.

وأكد منصور أن “تطبيق التحول الرقمي الآن في جميع المجالات لم يعد اختيارا، بل أصبح مطلب أساسي والمستقبل له، وهذا ما نؤمن به في كاسيل، ونسعى إلى تطبيقه في تعاملاتنا كافة، خاصة وأنه يتوافق مع الاتجاه الحالي للحكومة بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي، وداعمًا قويًا لخطة الدولة في تصدير العقار المصري للخارج”.

ولفت البيان إلى أن “فوري” تتيح مجموعة من الطرق الآمنة والسهلة لدفع الفواتير المختلفة، وتقدم خدمات مالية للعملاء والشركات عن طريق قنوات متنوعة تشمل ماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية والمنافذ التجارية بالإضافة للدفع عن طريق الإنترنت.

من جانبه، أكد المهندس حسام عز الدين، مدير عام القطاع التجاري بشركة فورى للمدفوعات الإلكترونية: “شركة فوري نجحت في تقديم نموذج المدفوعات الإلكترونية في مصر، وبدأ الناس من خلالها يتعاملون مع خدمات التكنولوجيا المالية بشكل أكبر”.

وتابع: “كما أنها تساعد شركائها من البنوك أو أصحاب المشروعات المتوسطة أو المؤسسات، في عمليات التحول الرقمي بما تقدمه من خدمات تمثل قيمة مضافة لأعمالهم مثل تحصيل الفواتير للعملاء المتعاملين معه”.

وأضاف عز الدين أن التعاون مع كاسيل للتطوير العمراني، والتي تطور عدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية هو بمثابة نقلة نوعية كبيرة لكلا الطرفين، خاصة وأن كاسيل ستكون أول مطور عقارى يقوم بتوفير هذه الخدمة وتحصيل مدفوعات العملاء عن طريق خدمة فوري.

وأوضح أن جميع المؤشرات تؤكد أن الاستثمار في تكنولوجيات التحول الرقمي سيكون له الفضل في خلق نموذج عمل جديد ومؤثر، خاصة وأن الحكومة لديها رغبة كبيرة في تعميم فكرة التحصيل الإلكتروني، وقامت بالفعل بإطلاق العديد من المبادرات لتحفيز هذه الفكرة وتشجيع المواطنين على التحول الرقمي خلال تعاملاتهم اليومية.

يبلغ رأس المال المدفوع لشركة كاسيل للتطوير العمراني مليار جنيه، واستثمارات تصل الي 4.5 مليارات جنيه في العاصمة الإدارية الجديدة بثلاث مشروعات هي مشروع كاسيل لاند مارك ومشروع ايست سايد التجارى ومشروع أخر تجاري يتم العمل عليه حاليًا.