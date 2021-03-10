مال وأعمال

الذهب يعوض خسائره مع تراجع عوائد السندات الأمريكية بعد بيانات التضخم

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سي إن بي سي – محا الذهب خسائره المبكرة ليسجل أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات تضخم ضعيفة، بينما تلقى المعدن دعما إضافيا من تراجع في الدولار.

وبحلول الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1718.36 دولار للأونصة، بعد أن انتعش حتى 1723.31 دولار.

واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1716.40 دولار للأونصة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، “الذهب مازال يستقي الاتجاه من سوق سندات الخزانة، وبيانات اليوم تخفف بواعث القلق حيال التضخم في المدى القريب،” مضيفا أن ضغوط التضخم إنما تدفع العوائد للارتفاع، لا الذهب.

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وصعدت الفضة 0.5% مسجلة 26.04 دولار للأونصة، واستقر البلاديوم عند 2296.76 دولار، بينما قفز البلاتين 1.7% ليصل إلى 1188.82 دولار للأونصة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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