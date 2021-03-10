- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سي إن بي سي – محا الذهب خسائره المبكرة ليسجل أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات تضخم ضعيفة، بينما تلقى المعدن دعما إضافيا من تراجع في الدولار.
وبحلول الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1718.36 دولار للأونصة، بعد أن انتعش حتى 1723.31 دولار.
واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1716.40 دولار للأونصة.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، “الذهب مازال يستقي الاتجاه من سوق سندات الخزانة، وبيانات اليوم تخفف بواعث القلق حيال التضخم في المدى القريب،” مضيفا أن ضغوط التضخم إنما تدفع العوائد للارتفاع، لا الذهب.
وصعدت الفضة 0.5% مسجلة 26.04 دولار للأونصة، واستقر البلاديوم عند 2296.76 دولار، بينما قفز البلاتين 1.7% ليصل إلى 1188.82 دولار للأونصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يعوض خسائره مع تراجع عوائد السندات الأمريكية بعد بيانات التضخم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.