الحكومة توافق على تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز المخالفة حتى 60%

دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز، والتي تحصلها أجهزة وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مصلحة الري، من المزارعين نظير زراعة محصول الأرز “الشره للمياه” بالمخالفة في الأعوام الماضية.

ونص القرار على تخفيض هذه الغرامة للمزارعين الملتزمين، الذين يسددون الغرامات المستحقة عليهم.

ووفقا للمقترح الذي تمت الموافقة عليه، سيتم تخفيض الغرامة المقررة بنسبة 60% من قيمتها في حالة السداد حتى 30 يونيو 2021، كما سيتم تخفيض الغرامة في حالة السداد خلال الفترة من 1/7/2021 حتى 30/9/2021 بنسبة 40%، بينما سيتم تخفيض الغرامة بنسبة 30% من قيمتها في حالة سدادها خلال الفترة من 1/10/2021 وحتى 31/12/2021.

وأكد مجلس الوزراء أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على تخفيف قيمة الغرامة على الفلاحين الملتزمين بسدادها وفقا للقواعد والقرارات التي صدرت في هذا الشأن.

وتابع: كما يأتي في إطار ما تم طرحه من مناقشات حول هذا الموضوع، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء المصري بحضور لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب مؤخرا.