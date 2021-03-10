أسعار النفط تهبط نحو 1% بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

سي إن بي سي – تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد قفزة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية إثر عاصفة شتوية في تكساس الشهر الماضي، لكن خسائر السعر ظلت محدودة بفضل توقعات متفائلة لتعافي الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 1631 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 30 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 67.22 دولار للبرميل، في حين فقد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 38 سنتا أو 0.6% ليسجل 63.63 دولار للبرميل.

وقفزت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام 13.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزة كثيرا التوقعات التي كانت لزيادة 816 ألف برميل، مع استمرار تأثر القطاع بعاصفة شتوية عطلت الطاقة التكريرية وأوقفت الإنتاج في تكساس منتصف فبراير.

ويقول المحللون إن منتجي الخام يعودون بمعدلات أسرع كثيرا من شركات التكرير على ما يبدو، مما يضخم المخزونات.

وزاد إنتاج الخام إلى 10.9 مليون برميل يوميا، مقتربا من مستوياته قبل نوبة الطقس المتجمد، وقفز معدل تشغيل مصافي التكرير 13 نقطة مئوية، لكن الطاقة العاملة لم تتجاوز 69%، أقل كثيرا من المتوسط المعتاد لهذا الوقت من السنة.

وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو، “قد يكبح هذا الأسعار بعض الشيء لأن حجم الإنتاج يزيد أسرع من المتوقع.”