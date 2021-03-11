أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار والسندات الأمريكية

– ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعد أن تسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في توقف تقدم عوائد الخزانة والدولار.

وربحت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1733.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثالث من مارس عند 1734.55 دولار في وقت سابق. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1732.20 دولار.

وظل الضعف يعتري عوائد السندات الأمريكية القياسية، بينما انخفض الدولار بعدما لم تغير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة يوم الأربعاء التوقعات بأن التضخم سيتجاوز هدف البنك المركزي المصري عند اثنين بالمئة.

وهدد ارتفاع العوائد في الآونة الأخيرة وضع الذهب كتحوط من التضخم، إذ أنه يعني ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون حاليا اجتماع البنك المركزي المصري الأوروبي بشأن السياسات الذي يُعقد في وقت لاحق يوم الخميس لمعرفة ما إذا كان صانعو السياسات سيتخذون أي إجراء لكبح ارتفاع العوائد.

ونال مشروع قانون لتخفيف تداعيات كورونا في الولايات المتحدة بقيمة 1.9 تريليون دولار بشكل نهائي موافقة يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يعطي دفعة قوية للتعافي الاقتصادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت أسعار الفضة 0.5 بالمئة إلى 26.30 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2303.11 دولار، بينما ربح البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1216.32 دولار.