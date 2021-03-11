فيسبوك تطلق إنستجرام لايت في أكثر من 170 دولة

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فرانس برس _ أطلقت مجموعة “فيسبوك” أمس الأربعاء نسخة مخففة من خدمة الصور ومقاطع الفيديو شبكة “إنستجرام” في أكثر من 170 دولة، تستهدف المناطق الريفية والمجتمعات المعزولة التي ليس لديها وصول فائق السرعة إلى الإنترنت.
ويمكن تنزيل “إنستجرام لايت” الذي لا يتجاوز حجمه 2 ميجا بايت “مقابل 30 ميجا بايت للإصدار الكامل” على الهواتف المحمولة العاملة بنظام “أندرويد” للتشغيل من “جوجل”.
ولا يتوافر التطبيق بعد في متجر “آبل” عبر الإنترنت.
ويتضمن التطبيق ميزات “إنستجرام” الرئيسية المتمثلة في تعديل الصور ونشرها وإضافة ردود الفعل على شكل صور متحركة بصيغة نسق الرسومات المتبادلة “جي آي إف” وملصقات أو مقاطع فيديو متفاوتة الطول.
وتوسع “فيسبوك” بفضل هذه الخدمة الجديدة استراتيجيتها لغزو الأسواق الناشئة كالهند أو البرازيل، حيث تتوافر لها فرص تقدّم أكبر من تلك المتاحة في أوروبا أو الولايات المتحدة.
ويعكس ذلك أيضاً سعي المجموعة العملاقة المتخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعزيز نطاق مجموعة تطبيقاتها “إنستجرام” و”واتساب” و”مسنجر” على الرغم من التحقيقات العديدة حول الممارسات المناهضة للمنافسة في الولايات المتحدة والعالم.
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