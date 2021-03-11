العربية لإدارة وتطوير الأصول تتلقى عرضا لشراء أرض بسعر 1800 جنيها للمتر

رنا ممدوح _ أعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أنها تلقت عرض لشراء قطعة الأرض المملوكة لها بمحافظة المنيا – مدينة سمالوط.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن كلا من محمد فولي وأحمد فولي ومحمد يحيي تقدموا بعرضهم لشراء الأرض البالغ مساحتها 58 ألف متر مربع ( تحت العجز والزيادة) بسعر 1800 جنيها للمتر المربع.

وأشارت إلى أن المشترون قدموا شيك جدية تعاقد بمبلغ 3.980 مليون جنيه.

ووفقا للبيان، فسوف يتم عرض الأمر على أول مجلس إدارة للشركة المقرر يوم الاثنين الموافق 15 مارس الجاري، لمناقشة العرض لاستكمال البيع من عدمه، تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للشركة.

الجدير بالذكر، أن الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول تحولت من الربحية إلى الخسارة خلال عام 2020 لتسجل صافي خسائر بمبلغ 6.08 مليون جنيه ، مقابل أرباح بلغت 46.68 مليون جنيه في 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 815.3 ألف جنيه مقابل إيرادات بلغت 52.07 مليون جنيه خلال 2019.

يذكر أن الشركة تم تأسيسها في 4 أبريل 2018، بعد انقسامها من شركة العربية لحليج الأقطان