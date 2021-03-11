إم إم جروب تحقق 366.4 مليون جنيه أرباح مجمعة بالعام الماضي

رنا ممدوح _ حققت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، صافي أرباح مجمعة بمبلغ 366.412 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 459.466 مليون جنيه بعام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت صافي المبيعات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 8.680.272 مليار جنيه، بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 9.830.061 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفضت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 7.780.615 مليار جنيه، مقابل 9.830.061 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وتراجع مجمل الربح بالعام الماضي إلى 899.657 مليون جنيه، مقابل 926.155 مليون جنيه بالعام المقارن 2019.

بينما ارتفعت إجمالي المصروفات خلال نفس الفترة إلى 383.379 مليون جنيه، مقابل 304.101 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وبلغ نصيب السهم من صافي أرباح العام 0.39 جنيه مقابل 0.6 جنيه بعام 2019.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، فحققت إم إم جروب صافي ربح بقيمة 356.719 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 390.368 مليون جنيه بعام 2019.

وتراجعت صافي المبيعات خلال نفس الفترة إلى 6.870.744 مليار جنيه مقابل 7.684.466 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.